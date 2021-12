Rouen. Rugby : en finale du Trophée Jean-Prat, le Stade Rouennais organise un déplacement pour ses fans

Une finale ça ne se manque pas, même si elle se joue à l'autre bout de la France. Les dirigeants du Stade Rouennais (Seine-Maritime) ont donc eu une pensée pour les supporters des Lions et organisent un déplacement en bus pour couvrir les 567 kilomètres qui séparent Rouen et Oyonnax. Car c'est bien dans la ville de l'Ain, sur terrain neutre, que se jouera la finale entre Rouen et Mâcon ce samedi 10 juin 2017 à partir de 18h.

Un aller-retour en bus

Pour 35 €, le Stade Rouennais propose donc à ses fans de faire le voyage en bus "et d'avoir une bonne place en tribunes", selon son président Jean-Louis Louvel. Pour ceux qui opteront pour cette formule, le rendez-vous est fixé le samedi matin pour un départ à 8h devant le Hangar 23. Le retour se fera dans la nuit, après le match.

Un écran géant dans Rouen

Et pour ceux qui ne pourraient pas faire ce déplacement à travers le pays, le Stade Rouennais va organiser une retransmission du match sur la place du Vieux-Marché. Grâce à un écran géant, les supporters pourront suivre dans une bonne ambiance la performance de leur équipe qualifiée pour la première fois de son histoire en finale du Trophée Jean-Prat.

