Rouen. Rugby: Le Stade Rouennais s'éloigne de la tête du championnat

Avec les conditions météo difficiles dans certaines régions, certains matches ont dû être reportés, mais Tyrosse et Rouen ont joué le leur entre les bourrasques. Après un arrêt de jeu de quelques minutes imposé par l'arbitre, le jeu reprend mais les trajectoires des passes et du jeu au pied sont rendues difficiles. À tel point que les deux équipes peinent à marquer. Il faut attendre la 39e minute pour que Rouen réussisse une action et ouvre le score (0-3).

Très peu de points marqués

Après la pause, les Landais marque un essai (44') et prennent les devants (7-3). Le score en restera là jusqu'à la fin du temps réglementaire. Au classement, avec cette quatrième défaite, les Rouennais sont toujours à la 2e place avec 41 points mais voient Oloron, 1er de la poule avec 46 points, s'éloigner.

Pour leur prochaine rencontre, les Lions de Rouen recevront Langon, actuelle lanterne rouge du classement avec seulement 11 points, 2 victoires, 1 nul et 6 défaites. Un match parfait pour rebondir.

