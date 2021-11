INTERVIEW - 27ème Foire à l'andouille de Vire

Vous êtes invités comme tous les ans, à l'hippodrome Robert-Auvray de Vire pour découvrir ou redécouvrir le terroire local, dont fait partie la mythique andouille de Vire.

Qui plus est, tous les ans un pays et son terroire sont à l'honneur. Après l'Allemagne, et le Canada les années passées, vous êtes invités à découvrir la Roumanie à travers ses produits locaux et ses traditions folkloriques.

Ecoutez Marie-Thérèse Marie, Trésorière de l'association de la Foire à l'Andouille de Vire vous donner l'eau à la bouche :

Interview - Marie-Thérèse Marie - Foire à l'Andouille de Vire Impossible de lire le son.

Infos Pratiques :



Du 30 Octobre au 1er Novembre

De 10 h à 19 h

Hippodrome Robert-Auvray – Vire

Entrée : 4€ / Gratuit pour les moins de 12 ans.

Tout le programme et la liste des stands est à retrouver sur le site de l'association