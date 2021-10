Ce samedi 3 et ce dimanche 4 novembre, de 10h à 19h, plus d'une cinquantaine d'exposants vous feront déguster de vrais produits normands, entourés de produits plus originaux tels que ceux à base de sanglier ou de pigeon. Le terroir français est aussi présent. Cette année, l'Irlande est l'invitée d'honneur avec des produits du terroir typiques (whiskys, thés, chutney, etc...) et sa musique traditionnelle. Un séjour en Irlande sera offert.

Son : Jacky Leduc, Président de la Foire