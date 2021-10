Les amateurs de produits du terroir auront coché depuis bien longtemps le week-end de la Toussaint 2016 dans leur agenda. Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2016, 80 exposants alimentent les rayons de la 28e édition de la Foire à l'andouille qui se déroule à l'hippodrome de Vire (Calvados).

De la Crète à l'Irlande

"Et bien entendu, notre événement n'est pas uniquement dédié à l'andouille de Vire, mais à une large variété de produits du terroir avec cette année, la Crète comme invité d'honneur", précise Marie-Thérèse Marie, trésorière de l'association en charge de l'événement. Huiles d'olive, huiles aromatisées, miels, pâtes, tisanes, épices, carouble, vin et confitures originaires de cette île méditerranéenne seront un peu plus présents qu'à l'accoutumée. Un invité d'honneur qui a été simple à trouver, comme l'explique Marie-Thérèse Marie:

Vire. Normandie : 6 000 personnes attendues pour fêter l'andouille à Vire, et pas seulement

Les exposants viennent de toute la France. Outre la Crète, certains sont également originaires d'Allemagne et d'Irlande.

