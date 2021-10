La foire de l'andouille de Vire 2016 dès samedi

De 10h à 19h, plus d'une soixantaine d'exposants accueilleront les visiteurs, de nombreux producteurs seront présents pour vous proposer de vrais produits normands, entourés de produits plus originaux ou plus classiques du terroir français ainsi que les produits Manche Terroir.

Marie-Thérèse Marie, trésorière de l'association la Foire à l'Andouille de Vire au micro Tendance Ouest de Wilfried.

Prix d'entrée : 4 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans



Renseignements : 02 31 67 16 31, foirealandouille.blogspot.com et la page Facebook de l'événement.