Sortir dans le Calvados : lundi 30 mars

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 9 avril, pour la 5ème année consécutive, le Festival Court-Circuit vient occuper Caen. Les créations sont visibles pendant toute cette période toute la ville. Participez également aux différentes soirées, événements festifs et culturels et venez découvrir les propositions des étudiants cherbourgeois dans leur ville. Plus d'informations sur la page Facebook du Festival «Court-Circuit Caen».

Ce jeudi, dés 17h, au parc des expositions de Caen vivez un grand concert gratuit à l'occasion du carnaval des étudiants de Caen avec Mad Brains, Phunky Doyen, Fred H et William Wild, Pop the Fish, La Tchoucrav', Maeva Carter et Sinsémilia. Plus de 7h de concert entièrement gratuit et ouvert à tous.

