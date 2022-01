Sortir dans le Calvados : mercredi 1er avril

Demain, dès 17h, au parc des expositions de Caen, vivez un grand concert gratuit à l'occasion du carnaval des étudiants de Caen. Retrouvez sur scène Sinsemilia, Maëva Carter mais aussi des artistes de la scène régionale comme La Tchoucvrav'. Retrouvez le programme complet sur tendanceouest.com



Ce samedi, une démonstration de fitness escrime est proposée à Mondeville. Découverte et initiation de cette nouvelle activité qui allie mouvements d’escrime et de fitness. Le but est d’améliorer les capacités physiques et la coordination par le biais de chorégraphies, le tout en musique. Rendez-vous dés 14h au Village Oxylane. C'est gratuit.



Dimanche, au château de Crèvecoeur-en-Auge, c'est la fête des œufs. Au programme : chasse aux œufs en chocolat, lâcher de rapaces, peinture sur œufs et jeux autour des animaux de basse-cour. C'est de 11h à 18h. L'entrée est 8€, c'est gratuit pour les moins de 4 ans.