Sortir dans le Calvados : vendredi 3 avril

Ce week-end, c'est le Festival de BD "Des planches et des vaches" à Hérouville-Saint-Clair. Un programme riche en animations et surprises à découvrir. C'est samedi et dimanche de 10h30 à 19h à la Fonderie d'Hérouville-Saint- Clair. Infos sur vachesetplanches.free.fr



Demain, à Caen, le secours populaire vous invite à partager un moment de solidarité autour d'une grande chasse aux œufs. Il y aura également de nombreuses animations. Balade à dos de vache et poney, jeux, animations culturelles et ludiques. C'est ce samedi de 11h30 à 17h. C'est 2€ pour pouvoir participer à la chasse aux œufs.



Dimanche, au château de Crèvecoeur-en-Auge, c'est la fête des œufs. Au programme : chasse aux œufs en chocolat, lâcher de rapaces, peinture sur œufs et jeux autour des animaux de basse-cour. C'est de 11h à 18h. L'entrée est 8€, c'est gratuit pour les moins de 4 ans.