Sortir l'été en Basse-Normandie : jeudi 6 août

Jusqu'à dimanche, ce sont les Médiévales de Crèvecoeur. Pour cette 18ème édition, plus de 70 reconstituteurs passionnés vous font découvrir la seigneurie telle qu'elle était en 1465. Les Médiévales vous invitent à devenir les témoins de scènes uniques où chevaliers, seigneurs, artisans, paysans et musiciens vivent nuit et jour à l'heure médiévale. Rendez-vous, jusqu'à dimanche, au Château de Crèvecoeur en Auge pour en profiter.



Suivez la tournée Skim'School Tour avec l'équipe de Mauna Kea sur les plages de la région. Rendez-vous, tout ce week-end, à Lion-sur-Mer pour découvrir les joies des sports de glisse. Une exposition «Respecte ta plage» est également proposée ainsi que des animations sur le respect de l'environnement et la préservation du littoral. Toutes les dates sont à retrouver sur Mauna Kea



Le plus grand concours de chant de l'Ouest c'est ce samedi au Passous à Agon-Coutainville, une édition spéciale sixties. Et à 23h feu d'artifice et un set de DJ Eve pour cloturer la soirée. Toutes les infos complémentaires sur facebook.com/hissezlesvoix et sur Agon-Coutainville