Sortir dans la Manche : jeudi 7 mai

Tout au long de ce week-end, rendez-vous pour la 34ème édition des courses de côtes Hébécrevon-Agneaux, comptant pour le championnat de France de la Montagne. Découvrez tout au long du week-end de sublimes véhicules et les meilleurs pilotes nationaux. Des véhicules anciens seront aussi à découvrir comme des Alpines et des Porsche. Les essais libres débutes à 8h30, les manches chronométrées à 14h



Le fête de la Jeanne d'Arc, c'est ce week-end à Picauville. En plus de toutes les animations gratuites, retrouvez un vide-grenier ce vendredi de 7h à 18h.



Samedi, à Cherbourg-Octeville, c'est la 18ème Foire aux disques. Sur place, vous trouverez des vinyles, des 45 T, des CD, des DVD de concert et bien d'autres choses encore. Rendez-vous, ce samedi de 9h à 19h à la salle des fêtes – place centrale. L'entrée est gratuite.