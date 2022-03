Sortir dans la Manche : lundi 4 mai

Aujourd'hui, à l'occasion d'une séance unique au cinéma, plongez dans l'intimité et l'esprit de Kurt Cobain avec le premier portrait autorisé de celui qui a marqué toute une génération. C'est ce lundi soir à 20h au Cinémoviking de Saint-Lô.



L'association «Equilibre» à Granville, association qui propose des activités gym et forme, vous invite à la Holly Zumba Marathon. Un cours de Zumba de 2h en extérieur sur la plage de l'Ermitage à Donville-les-Bains. C'est ce jeudi de 19h à 21h au profit de Manche Oxygène.



Vendredi et samedi, les meilleurs skimboarders francais seront une nouvelle fois présents à Siouville pour la première étape de la Coupe de France de skimboard, organisée par le Mauna Kéa Skim Club de Coutances et la Fédération Française de Surf. 30 compétiteurs venus de toute la France vont s’affronter sur les vagues normandes. Retrouvez plus d'infos sur Mauna Kéa