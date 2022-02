Sortir l'été en Basse-Normandie : lundi 17 août

Demain soir, assistez à l'avant-première du film «Antigang» avec Jean Reno et Thierry Neuvic. Un groupe de braqueurs plus déterminé et meurtrier que jamais s'en prend aux bijouteries et banques en plein coeur de la capitale. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.



A partir de mercredi et jusqu'à dimanche, se tient à Granville le Festival des Voiles de Travail. Des parades nautiques, des expositions et des dégustations des produits de la mer seront notamment proposées. L'entrée est gratuite. Le programme complet de ce Festival est à retrouver sur Granville



A partir de jeudi et jusqu'à la fin du mois ce sont les traversées de Tatihou. Un pannel d'artistes du monde vous attend pour cette nouvelle édition qui se déroulera sur l'île mais également dans tout le Val de Saire. Au programme : des concerts, un cinéma en plein air et un chapiteau. Plus d'infos sur Manche Tourisme