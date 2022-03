Sortir dans le Calvados : lundi 4 mai

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Un peu, beaucoup, aveuglement» de et avec Clovis Cornillac mais également avec Mélanie Bernier. Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut se concentrer que dans le silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut vivre sans musique. Ils vont devoir cohabiter sans se voir. C'est ce lundi soir à 20h20 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



A partir de mercredi et jusqu'à dimanche, se tient à Caen le Battle World Unity. C'est un festival sur la culture Hip-Hop avec une compétition de danse de niveau internationnal. Au programme également des stages pour tous niveaux. Retrouvez toutes les infos sur SNT CREW



Tendance Ouest vous donne rendez-vous pour fêter la musique à Granville. Assistez au Tendance Live, le plus grand concert gratuit de Normandie, près de la plage de Hérel, le samedi 20 juin dés 19h. La programmation complète est à découvrir dans quelques jours sur Tendance Ouest.