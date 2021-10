Sortir dans le Calvados : vendredi 19 juin

Jusqu'à dimanche, c'est la fête du vélo à Caen. De nombreuses animations seront proposées sur le thème du vélo. C'est une manifestation gratuite et ouverte à tous. Retrouvez le programme complet des festivités sur Maison du Vélo



Dimanche, à Caen, la fête du nautisme vient clôturer le mois du nautisme. Au programme : initiations et baptêmes gratuits sur un bateau de course, stand up paddle, aviron, dragon boat et bateau du patrimoine. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h à 18h sur le Port de Caen et découvrez le programme complet de l'événement sur Caen



Dimanche également, une brocante est organisée à Falaise dans le Parc du Château de la Fresnaye. Une brocante ouverte aux particuliers, aux collectionneurs et aux professionnels. Retrouvez plus d'infos sur Falaise



Demain, fêtez la musique avec Tendance Ouest à Granville. Rendez-vous, ce samedi soir, dés 19h pour un concert gratuit, Place Fontaine Bedeau. Plus d'infos ICI