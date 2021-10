Sortir dans la Manche : mardi 16 juin

Samedi, Graine de Soleil, la Maison de la Petite Enfance à Saint-Martin-des-Champs, ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses locaux et fêter ses 5 ans. Venez vivre une journée remplie de surprises rythmée par des activités pour enfants telles que des ateliers manuels, des contes animés et une structure gonflable. C'est ce samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.



Samedi, rendez-vous à Granville pour le Tendance Live. Venez fêter la musique avec votre radio sur la place de la Fontaine Bedeau dés 19h pour un concert gratuit. Un événement à ne pas manquer avec Tendance Ouest.



Dimanche, dans le cadre de la fête de la musique assistez à plusieurs ruedas itinérantes de salsa dans les rues de Cherbourg-Octeville. Le premier rendez-vous est prévu devant le Fiftys à 19h30 puis au Grain de Café pour ensuite se déplacer au bar O'Tapasoif avec le groupe de salsa Ochestra Elata qui sera en concert gratuit.