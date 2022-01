Sortir dans le Calvados : jeudi 2 avril

Aujourd'hui, au parc des expositions de Caen, vivez un grand concert gratuit et ouvert à tous à l'occasion du carnaval des étudiants de Caen.



Demain, le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit l'équipe Aurore Vitré au Palais des Sports de Caen. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Remportez vos places dés maintenant sur Tendance Ouest en composant le 02 33 05 32 30.



Demain, la Ville de Vire vous propose, à la salle de spectacle La Halle, une soirée de l'hypnose avec Hervé Barbereau, révélé dans l'émission «La France a un incroyable talent» sur M6. Un spectacle d'humour, de rires, de gags et de mystère. Comptez entre 6 et 12€ l'entrée, pré-vente des places à la médiathèque.