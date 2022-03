Sortir dans le Calvados : lundi 27 avril

Mercredi, au Zénith de Caen, assistez au spectacle «Les hommes viennent de Mars, les femmes de Venus 2». Toujours très inspiré de l’œuvre de John Gray, le nouveau spectacle de Paul Dewandre est totalement inédit et abordera des thèmes tels que la parentalité et le vieillissement dans le couple. C'est ce mercredi à 20h. L'entrée varie entre 39 et 49€.



Oldelaf est en concert ce jeudi au théâtre du Forum à Falaise. Le chanteur défendra sur scène ses plus belles compositions ainsi que les titres de son dernier album "Dimanche". L'entrée est à 22€, l'interview complète est à retrouver sur tendanceouest.com



Tout ce week-end, c'est la 21ème édition du Festival des AOC et AOP en Normandie. De nombreuses animations seront proposées lors de ces rencontres de Cambremer. Le programme complet est à retrouver sur Les Rencontres de Cambremer