Sortir dans l'Orne : jeudi 5 mars

Ce soir, à Alençon, le café-restaurant Le Carnet de Route accueille le duo Cendrio et Lucas Sanchez pour un concert de chansons françaises originales et résolument rock. L'entrée est gratuite. Rendez-vous à partir de 19h30, rue Marcel Palmier.



Samedi, c'est la 25e édition de la course de printemps de la Ferté Macé, organisée par le jogging club d'Andaine. Elles se déroulent toutes au plan d'eau de la Ferté Macé. Inscriptions sur joggingdandaine.e-monsite.com ou sur place à partir de 13h30 ce samedi.



Samedi, une soirée 100% Bigard est organisée au Casino de Bagnoles-de-l'Orne. Soirée repas et spectacle pour le meilleur du meilleur. L'entrée varie entre 52 et 55€. Plus d'informations sur www.casino-bagnolesdelorne.com