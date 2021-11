Sortir dans l'Orne : mercredi 18 mars

Aujourd'hui à Alençon, la scène de musiques actuelles La Luciole accueille Les Frères Casquettes, 4 membres du groupe de rap Nouvel R qui proposent un concert de rap / hip hop drôle et interactif. C'est ce mercredi à 17h, l'entrée est à 10€. Plus d'infos sur www.laluciole.org



Assistez à une pièce de théâtre ce vendredi. A Damigy, la Cie la Damignienne Comédie présente la pièce de Jean-Claude Martineau «Y'a pas de mâle à ça». Rendez-vous à la salle Mazeline à partir de 20h30. L'entrée est à 6€.



Ce week-end à Argentan, place au "show...colat" organisé par la boutique La Malle à chocolats. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h au 1 relais de la malle poste à Argentan. L'entrée est libre.