Sortir dans le Calvados : mercredi 18 mars

Si vous aimez la danse, rendez-vous ce soir au Théâtre de Caen pour assister au Sacre du Printemps, un ballet de Stravinsky chorégraphié par Jean-Claude Gallotta. Le ballet est précédé de deux courts avant programmes : Tumulte et Pour Igor. C'est ce mercredi à 20h, l'entrée varie entre 8 et 25€.



A partir de vendredi et jusqu'à lundi, le salon des vins et de la gastronomie se tient au parc des expositions de Caen. L'occasion de découvrir les produits viticoles et gastronomiques présentés par les fabricants et distributeurs. Des animations sont prévues. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Plus d'infos sur www.salondelagastronomie.fr



Jeudi 2 avril, Tendance Ouest et la Ville de Caen vous proposent un grand concert gratuit et ouvert à tous dans le cadre du carnaval étudiant. Au programme : Sinsémilia, Mad Brains, Pop the Fish, Funky Doyen, La Tchoucrav' et Maêva Carter. Les infos sur tendanceouest.com