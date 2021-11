Sortir dans la Manche : mardi 17 mars

Ce soir, rendez-vous au théâtre municipal de Coutances à partir de 20h30 pour découvrir la Fanfare en Pétard. C'est un groupe de musique qui promet d'électriser la scène en mixant plusieurs styles. La billetterie est en ligne sur theatre-coutances.com. Comptez entre 6 et 12 euros l'entrée.



Autour du Handicap se met au sport ce samedi à Granville. Des démonstrations sportives seront proposées aux enfants des écoles mais aussi des animations sur le monde de l'obscurité, sur le monde du silence et celui à 4 roues. Plus d'infos sur www.ville-granville.fr



Samedi, à Avranches, l'association Quartier Nature organise la Fête du printemps. Au programme : un troc de plantes, découverte du cycle lunaire, création d'un mandala végétal et vente de gâteaux. C'est de 14h à 17h, place Carnot.