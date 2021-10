Sortir dans l'Orne : mardi 9 juin

Vendredi, assistez au concert de «The Wanton Bishops» à la Luciole à Alençon. L'entrée est à 10€ pour les étudiants et c'est 12€ sur place. C'est à 21h. Retrouvez plus d'infos et toute la programmation de la Luciole sur La Luciole



Dimanche, c'est la fête d'ici et d'ailleurs à Alençon. Au programme : alimentation de différents pays, espace de jeux, expositions sur l'alimentation dans le monde, spectacles de danses et musiques. Rendez-vous, ce dimanche, de 12h à 18h dans le quartier Villeneuve d'Alençon.



Retrouvez Archimède en concert au Tendance Live à Granville le samedi 20 juin, Place de la Fontaine Bedeau. Le duo Lavallois revient sur scène pour défendre les couleurs de leur nouvel album "Arcadie", beaucoup plus pop et toujours aussi rock. Retrouvez le duo à Granville dés 19h.