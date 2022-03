Sortir dans l'Orne : jeudi 30 avril

Demain soir, l'association Lez'Arts Oseurs propose un concert du duo Pazapas avec Emma Mory et Patrick Houdusse. C'est, ce vendredi, à 20h30 à la salle Vibrations de la Ferté Macé. L'entrée est à 6€, pensez à réserver car les places sont limitées.



L'aéroclub d'Andaine vous convie à ses portes ouvertes à partir de demain et tout ce week-end. Ca se déroule à l'aérodrome de Couterne. Rendez-vous ce vendredi midi pour le repas du Sud-Ouest et à n'importe quel moment de ces 3 jours pour un baptème ou même un vol d'initiation où vous pourrez prendre les commandes à partir de 15 ans.



Tendance Ouest vous donne rendez-vous pour fêter la musique à Granville. Assistez au Tendance Live, le plus grand concert gratuit de Normandie, près de la plage de Hérel, le samedi 20 juin dés 19h. La programmation complète est à découvrir dans quelques jours du Tendance Ouest.