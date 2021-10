Sortir dans la Manche : mardi 9 juin

Dimanche, c'est le Championnat de Normandie de Karting à Lessay. Venez vivre l'ambiance de la course et des paddocks. Des animations seront proposées : simulateur ouvert à tous, tombola et restauration sur place. L'entrée est gratuite. Cette semaine, remportez par sms votre stage de pilotage à bord d'un véritable Proto Pescarolo sur le mythique circuit Bugatti du Mans en envoyant TENDANCE au 7 11 12.



Dimanche, à Granville c'est le 2nd Marché de l'Art. Une quarantaine d'exposants sont attendus, artistes amateurs et professionnels, artisans d'art. Rendez-vous, ce dimanche, à la Haute Ville de 9h30 à 19h. Plus d'infos sur Granville



Retrouvez Archimède en concert au Tendance Live à Granville le samedi 20 juin, Place de la Fontaine Bedeau. Le duo Lavallois revient sur scène pour défendre les couleurs de leur nouvel album "Arcadie", beaucoup plus pop et toujours aussi rock. Retrouvez le duo à Granville dés 19h.