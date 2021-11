Sortir dans la Manche : lundi 29 juin

A partir de jeudi et jusqu'à dimanche, se tient à Granville les Sorties de Bain. De nombreux spectacles vous seront proposés lors de ces quelques jours. Tous ces spectacles sont gratuits. Retrouvez le programme complet sur Sorties de Bain



Samedi, l'été fait son cinéma à Saint-Lô. Assistez à la projection, en plein air, du film «Intouchables» avec François Cluzet et Omar Sy. Il faut prévoir une chaise et un coussin pour votre confort. C'est ce samedi à partir de 21h45 sur la plage verte de Saint-Lô. C'est gratuit.



Dimanche, c'est la 25ème édition de la Foire à Tout organisée par Lessay Animation. Au programme : vente des professionnels et des particuliers mais aussi la présence du groupe «Evasion» qui animera le pot de l'amitié. D'autres animations seront proposées avec le groupe folklorique «La Quadrille de Jurques», une expo de camions, une retraite aux flambeaux et un feu d'artifice pour clôturer la soirée.