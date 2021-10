Sortir dans la Manche : jeudi 18 juin

Samedi, c'est Vent de Fête sur la plage de Collignon à Tourlaville. Retrouvez pendant toute une journée des initiations aux activités nautiques, des animations autour du jeu et des ateliers cerf-volant. Vent de Fête c'est ce samedi sur la plage de Collignon.



Samedi, une Foire à Tout est organisée à Montjoie-Saint-Martin près de Saint-James. Au programme : foire à tout toute la journée, soirée musicale et vous pourrez tester des gyropodes, c'est 3€ le parcours adulte. Plus d'infos sur Saint-James Tourisme



Dimanche, à Granville et comme chaque avant dernier dimanche de chaque mois, 30 à 40 exposants professionnels, venus de Normandie et de Bretagne, vous proposent petits meubles, tableaux, bibelots et dernières trouvailles de greniers. C'est ce dimanche de 8h à 18h sur le Cour Jonville et c'est gratuit.