Sortir dans la Manche : vendredi 3 juillet

Le 20ème Rallye Régional de Basse-Normandie se tient ce dimanche au niveau du marché couvert, Route d'Avranches à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un événement organisé par l'ASACO Basse-Normandie et l'Atlante Racing Team. Les infos complémentaires sont sur Rallygo



Dimanche, c'est la 25ème édition de la Foire à Tout organisée par Lessay Animation. Au programme : vente des professionnels et des particuliers mais aussi la présence du groupe «Evasion» qui animera le pot de l'amitié. D'autres animations seront proposées avec le groupe folklorique «La Quadrille de Jurques», une expo de camions, une retraite aux flambeaux et un feu d'artifice pour clôturer la soirée.



Dimanche, le Club Radio Modéliste Saint-Lô/Lessay organise un meeting aéromodéliste sur son site de vol de Lessay. Profitez, en famille, des animations toute la journée. L'entrée est gratuite.