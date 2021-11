Sortir dans l'Orne : vendredi 3 juillet

Aujourd'hui et demain, c'est la 16ème édition du Festival Au Foin de la Rue à Saint-Denis-de-Gastines. Retrouvez en tête d'affiche Chinese Man, Arthur H ou encore le Peuple de l'Herbe. Ce samedi, des animations gratuites sont prévues autour du Festival. Retrouvez le programme complet sur Au Foin de la Rue



Tout ce week-end, à Tinchebray c'est Tinchebray Plage. Venez profiter de la grande plage de sable fin, des animations gratuites pour toute la famille avec des structures gonflables et des pédalos pour les enfants dans une grande piscine. Rendez-vous ce samedi et ce dimanche sur la place du champs de foire à Tinchebray.



Le 20ème Rallye Régional de Basse-Normandie se tient ce dimanche au niveau du marché couvert, Route d'Avranches à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un événement organisé par l'ASACO Basse-Normandie et l'Atlante Racing Team. Les infos complémentaires sont sur Rallygo