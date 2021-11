Le rallye régional de Basse-Normandie à Saint-Hilaire-du-Harcouët

Le 20ème rallye régional de Basse-Normandie se tient ce dimanche, au niveau du marché couvert, Route d'Avranches à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un événement organisé par l'ASACO Basse-Normandie et l'Atlante Racing Team. Les infos complémentaires sont sur Rallygo



Dimanche, à Bernières-sur-Mer, se tient le Festival des Vieux Tracteurs. Au programme : défilé dans les rues, exposition des tracteurs et remise des prix. Rendez-vous, ce dimanche, à partir de 10h pour en profiter. Plus d'infos auprès de la Mairie de Bernières.



Et puis dimanche également, un vide-greniers est organisé à Luc-sur-Mer. Une manifestation organisée par l'association des commerçants et artisans de Luc-sur-Mer. Rendez-vous, ce dimanche, de 9h à 19h rue de la Mer et Boulevard de la République.