Sortir dans la Manche : jeudi 2 juillet

Ce soir et pour commencer idéalement l'été, la ville de Percy vous propose une soirée concert à la salle des fêtes de Percy, à partir de 19h. Une soirée animée par les jeunes talents du collège. Restauration et buvette seront proposées sur place. Retrouvez plus d'infos sur ODT de Villedieu



Le 20ème Rallye Régional de Basse-Normandie se tient ce dimanche, au niveau du marché couvert, Route d'Avranches à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un événement organisé par l'ASACO Basse-Normandie et l'Atlante Racing Team. Les infos complémentaires sont sur Rallygo



En famille, pendant l'été, rendez-vous à Saint-Sauveur-le-Vicomte au parc de loisirs Forest Adventure. Profitez de parcours aventure d'arbre en arbre pour enfants et adultes, des tyroliennes, des filets, des passerelles et des ponts pour faire le plein de sensations. Retrouvez plus d'infos et tous les tarifs sur Forest Adventure