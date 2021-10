Salon de l'Agriculture : une Bretonne amoureuse des produits normands

Quand elle a débarqué dans la Manche avec sa canadienne rouge remontée jusqu'aux cils, la Brestoise fraichement diplômée d'une prestigieuse école de journalisme n'en menait pas large. Accrochée à son Kouin-amann, ses galettes de Pont-Aven, son far breton, ses fraises de Plougastel, son pâté Henaff, son chouchen et son andouille de Guémené, elle n'était pas prête à lâcher prise.

Le pouvoir du camembert et autres réjouissances

Après quelques semaines, adoucie par le célèbre microclimat normand, la Bretonne s'est laissée tranquillement apprivoiser par le terroir normand. Son sourire a changé, sa démarche aussi... Elle s'est étrangement mise à sautiller dans les rues de Cherbourg : "I'm singing in the rain... with camembert" !

Célia Caradec, journaliste Tendance Ouest, couvrira cette année la Salon International de l'Agriculture sur l'espace Normandie avec la Manche.