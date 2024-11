Normandie. Après le hareng, le homard et le bulot, la coquille labellisée "pêche durable" ?

Le coup d'envoi de la pêche en baie de Seine, début novembre, marque désormais le lancement de la grande débarque. Cette vaste opération de promotion de la coquille Saint-Jacques est portée par Normandie fraîcheur mer (NFM), instance chargée de valoriser les produits de la pêche normande. A Paris, Lille ou Bordeaux, l'or blanc normand est mis à l'honneur grâce à des chefs et poissonniers ambassadeurs.

Le label MSC en 2026 ?

Hors Normandie, le produit doit sa reconnaissance à son Label rouge, obtenu en 2002. "Il existe désormais un cahier des charges qui permet de valoriser la Saint-Jacques sous toutes ses formes : la coquille fraîche et entière, la noix avec ou sans corail, fraîche et surgelée", détaille Dominique Lamort, chargé de mission qualité chez NFM. L'association s'attaque désormais à l'écocertification MSC Pêche Durable, reconnaissable à son logo bleu et blanc. "C'est un chantier qui va durer environ deux ans", prévient Dominique Lamort. Ce label repose sur trois grands principes : "le respect de la ressource, le fait que la pêcherie n'ait pas d'impact irréversible sur l'environnement marin et la bonne gestion de la pêcherie via la réglementation". Des travaux préliminaires avaient été menés dès 2008 mais, à l'époque, la ressource en coquilles était insuffisante. Trois produits normands possèdent déjà le label international MSC : le bulot de Granville, le homard du Cotentin et le hareng de Fécamp.