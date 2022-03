Lille (AFP). Reprise du trafic dans le tunnel sous la Manche

Le trafic reprenait dans le tunnel sous la Manche dimanche après un début d'incendie sur une navette samedi à la mi-journée qui a paralysé la circulation pendant de longues heures, indiquait Eurotunnel sur internet. "Le service reprend depuis la Grande-Bretagne à 02H45 heure locale et depuis la France à 04H30 CET" (05H30 heure française), annonçait le compte Twitter d'Eurotunnel. De son côté Eurostar avait annoncé dès samedi soir le départ de tous ses trains dimanche, mais prévu d'ores et déjà des retards. Sur son site internet et sa ligne téléphonique voyageur, Eurotunnel annonce un service passager qui fonctionne normalement dimanche, avec un départ par heure dans chaque sens. La ligne réservé aux usagers prévient toutefois que concernant le service fret, s'il n'y avait aucune attente à l'enregistrement dimanche matin, le voyage "de l'enregistrement à l'arrivée en Angleterre" ou en France prendrait "environ 4 heures". Le tunnel avait été fermé à la mi-journée samedi après le déclenchement des détecteurs de fumée au passage d'une navette-camions allant de l'Angleterre vers la France. Les systèmes de sécurité avait alors arrêté le convoi dans le tunnel, côté français, afin de l'inspecter. Eurotunnel avait annoncé dès samedi soir une reprise du trafic "dans la soirée", dans l'une des deux branches du tunnel.

