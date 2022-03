Lille (AFP). Tunnel sous la Manche: reprise du trafic après un dégagement de fumée

"Un petit foyer de flammes" a été détecté au niveau "d'un ou deux camions tout au plus" dans la navette arrêtée dans le tunnel sous la Manche depuis plusieurs heures, qui a provoqué la suspension du trafic, a annoncé samedi en fin d'après-midi Eurotunnel. L'incendie était "en passe d'être maitrisé", a ajouté Eurotunnel, précisant qu'il s'agissait même d'une "faible combustion lente" avec un dégagement de fumée. Le gestionnaire ferroviaire prévoyait une reprise du trafic "dans la soirée dans le tunnel sud", voie où n'est pas immobilisée la navette endommagée. "Eurotunnel confirme qu'il n'y avait qu'une faible combustion lente qui a immédiatement été maitrisée", a annoncé une porte-parole de la compagnie. "Il y avait beaucoup de fumée", a rapporté de son côté Denis Gaudin, sous-préfet de Calais, venu sur place diriger les opérations de secours. "A cette heure, l'incendie est maitrisé, il est sur le point d'être éteint", a-t-il ajouté. "On ne connait pas l'étendue des dégâts", a-t-il encore dit. "Ce n'est pas un incendie majeur", a-t-il ajouté. Eurotunnel avait dans un premier temps fait état d'un simple dégagement de fumée qui avait causé le déclenchement des détecteurs du tunnel et les systèmes d'alerte. "Après des inspections de sécurité par principe de précaution le trafic pourra reprendre dans la soirée dans le tunnel sud, puis demain dans la matinée dans le tunnel nord après les inspections techniques nécessaires", a ajouté Eurotunnel. Selon la porte-parole d'Eurotunnel, un seul tunnel permet de faire circuler le trafic dans les deux sens.

