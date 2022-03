Lille (AFP). Tunnel sous la Manche: reprise du trafic après un petit incendie sur un camion

Le trafic fret et Eurostar a été suspendu samedi pendant de longues heures dans le tunnel sous la Manche après un dégagement de fumée dû à un petit incendie sur un camion, un incident qui n'a pas fait de blessés. Eurotunnel a suspendu la circulation un peu après 13H00 avant d'annoncer en fin d'après-midi une reprise du trafic de ses navettes vers 20H00 dans l'un des deux tunnels, celui qui n'a pas été touché dans l'incident. "Après des inspections de sécurité par principe de précaution le trafic pourra reprendre dans la soirée dans le tunnel sud, puis demain dans la matinée dans le tunnel nord après les inspections techniques nécessaires", a annoncé Eurotunnel. Selon une porte-parole d'Eurotunnel, le trafic dans les deux sens est toutefois possible sur une seule branche du tunnel. Les détecteurs de fumée se sont déclenchés au passage d'une navette de camions venue d'Angleterre, a expliqué plus précisément Eurotunnel à l'AFP. Elle s'est arrêtée un peu plus loin, au niveau d'une station "SAFE" qui émet un brouillard d'eau en cas d'alerte et qui s'est donc déclenchée automatiquement. Les pompiers venus inspecter les véhicules ont constaté une "faible combustion lente" et l'incendie a été complètement éteint en fin d'après-midi, selon le sous-préfet de Calais Denis Gaudin, venu diriger les opérations de secours. "Il y avait beaucoup de fumée", a rapporté ce dernier. "On ne connaît pas l'étendue des dégâts", a-t-il encore dit. "Ce n'est pas un incendie majeur". "C'est un problème technique et cela n'a rien à voir avec la situation qu'a connue notre pays la semaine dernière", a souligné le sous-préfet, en référence aux attaques terroristes visant Charlie Hebdo et une supérette casher. Les 42 passagers de la navette camion ont été évacués par le tunnel de service et pris en charge au terminal français. Eurostar a rapidement arrêté la circulation de ses trains samedi après-midi qui ont rebroussé chemin vers leurs gares d'origine. "Nos équipes sont mobilisées pour s'occuper des personnes qui sont en gare", et les possesseurs de billets se verront proposer un échange, a-t-elle ajouté. A Londres Saint-Pancras, les files d'attente qui s'étaient formées dans l'après-midi, se dissipaient en début de soirée. - Les voyageurs devront se montrer patients - A la gare de Lille-Europe, qui se trouve sur la ligne Londres-Bruxelles, le personnel de la compagnie ferroviaire s'est efforcé d'informer les quelques voyageurs que le train était annulé. "Les gens d'Eurostar nous ont dit de regarder l'évolution de la situation sur internet. On va chercher un hôtel proche de la gare pour parer à toute éventualité", rapporte Claire Molymeux, passagère éconduite, immobilisée avec sa fille, qui espérait partir pour Londres à 15H30. Venu avec huit enfants pour un stage de tennis de trois jours à Lille, John Taehan a été prévenu qu'il serait difficile de voyager samedi. "On nous a conseillé de prendre le train pour Calais et puis le ferry, c'est ce que nous allons faire", dit-il, sac de raquettes sur l'épaule, en train de regarder le panneau des départs pour Calais. Marie, une Lilloise de 52 ans, avait prévu un week-end de quatre jours à Londres. "L'été dernier, lors des grèves, la SNCF nous avait alertés par texto de la suppression du train, là on n'a rien recu, on est arrivé à 15 heures et ils nous ont simplement dit que le train était annulé", dit-elle. En novembre 2012, un incendie sur une navette fret avait déjà causé l'arrêt du trafic sous la Manche pendant 2 heures.

