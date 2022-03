Paris (AFP). Incendie Eurotunnel: tous les Eurostar circuleront dimanche, avec des retards

La circulation des Eurostar reprendra dimanche matin et tous les trains prévus rouleront, mais avec des retards, a indiqué samedi soir le directeur général de la compagnie ferroviaire, après la suspension du trafic dans le tunnel sous la Manche à la suite d'un incendie. Eurostar s'attend à la réouverture de l'un des deux tunnels samedi dans la soirée mais le trafic de ses trains ne reprendra que dimanche matin, a précisé Nicolas Petrovic lors d'un entretien téléphonique avec l'AFP. "L'hypothèse est que nous n'aurons qu'un seul des deux tunnels pour toute la journée de demain (dimanche), donc on aura des retards toute la journée", a ajouté le responsable, en évaluant ces retards à environ une heure. En revanche, tous les trains prévus dans les deux sens circuleront, selon la même source. "Les clients qui ont des billets pour demain (dimanche) peuvent se présenter normalement" en gare, a-t-il indiqué. Ceux qui ont vu leur train annulé samedi, et dont les billets seront remboursés, sont invités à contacter le centre d'appel d'Eurostar pour obtenir une nouvelle réservation. "On procèdera à un échange (des billets), mais les trains étaient déjà très remplis" pour dimanche, a prévenu M. Petrovic. "Pour les clients qui n'ont pas pu voyager aujourd'hui (samedi), n'allez pas en gare demain, il faut vraiment réserver à l'avance" pour obtenir une place, a-t-il insisté. Le trafic ferroviaire a été suspendu samedi en début d'après-midi dans le tunnel sous la Manche après un dégagement de fumée dans une navette transportant des camions. Eurotunnel a indiqué qu'un "petit foyer de flammes" avait été détecté et que l'incendie était "en passe d'être maîtrisé". Le gestionnaire ferroviaire a prévu une reprise du trafic "dans la soirée dans le tunnel sud", l'autre étant bloqué par la navette endommagée et immobilisée. M. Petrovic a estimé à "plusieurs milliers" le nombre de clients d'Eurostar touchés par cette suspension du trafic samedi. "C'est un incident d'Eurotunnel indépendant de notre volonté", a-t-il souligné. "Je suis désolé pour les clients, c'est une grosse perturbation de trafic, j'espère qu'on retrouvera un service normal dans le tunnel le plus vite possible", a encore dit le dirigeant.

