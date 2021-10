Les journées gourmandes à Caen

Au menu : deux jours de découverte et de dégustation de produits normands préparés par des chefs caennais. L'objectif ? Valoriser le patrimoine culinaire normand et promouvoir une alimentation équilibrée et de qualité.



Pendant deux jours, à partir de 9h30, les chefs se succèderont pour présenter des recettes adaptées aux différents horaires de la journée :



9h30/12h : Brunch

12h/15h : Déjeuner

15h/17h30 : Goûter et Tea-Time

17h30/20h30 : Apéritif dînatoire



Ecoutez, Véronique Debelle, Adjointe en charge du commerce, de l'animation commerciale, de l'artisanat et des professions libérales.

