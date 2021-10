Sortir dans l'Orne : mardi 11 novembre

Reprise des cours de cuisine de Perche Gastronomie demain à Mortagne-au-Perche. Confection d'un plat et d'un dessert aux saveurs d'automne. Rendez-vous ce mercredi à 18h45 au Carré du Perche. Pour y participer le prix est de 45€.



Samedi, une dictée est proposée par le Club Richelieu d'Alençon, au profit de l'association «Toutes à l'école». Il est possible d'y participer, pour cela il faut s'inscrire à la librairie «Le Passage». C'est 5€ pour les moins de 20 ans et 10€ pour les séniors. De nombreux lots à gagner. Rendez-vous samedi à 14h30 à l'Hôtel des ventes à Alençon.



Dimanche, après-midi disco show au Carré du Perche à Mortagne-au-Perche. A nous le Power Flower et les paillettes des années 70 avec des titres de Michel Polnareff, Joe Dassin ou encore Pierre Perret. Look d'enfer et c'est parti pour les années 80 avec Mickaël Jackson, Phil Collin, Jean-Jacques Goldman et Abba. Venez nombreux vous divertir. C'est dimanche à 15h, l'entrée est gratuite.