Mortagne-au-Perche : 4ème édition du Salon Habitat, Construction et Rénovation

Rendez-vous samedi et dimanche, au Carré du Perche. Cinq espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l'Habitat s'exposent : l'habitat, la nature et le jardin, l'immobilier, les énergies renouvelables et un espace décoration. Venez avec vos projets et demandez des conseils aux différents exposants présents.

Miss Basse-Normandie sera présente sur ce salon, le samedi jusqu'à 18h.

Horaires : de 10h à 18h les deux jours.

Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Ecoutez, Pierre Delarue, Organisateur chez Isiscom & Events.