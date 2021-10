Mortagne-au-Perche : les Percherines de Mai

L'association Perche Gastronomie Nature organise, lors de ce week-end, de nombreuses animations. Différents pôles seront représentés : nature, produits du terroir, artisanat et gastronomie. Au programme de ces deux journées : démonstrations culinaires, espace ludique pour les enfants, démonstrations de VTT Dirt, conférences, concert et spectacle.



Pendant les deux jours, animations de Gérard Taurin, Meilleur Ouvrier de France sur la fabrication de la glace dans la boutique de Perche Gastronomie Nature et des expositions.



Pratique : de 10h à 18h (nocturne jusqu'à 23h le samedi), l'entrée est gratuite.



Plus d'informations ICI



Ecoutez, Jean-François Le Boucher, Président de l'association Perche Gastronomie Nature.

Les Percherines de Mai Impossible de lire le son.