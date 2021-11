Sortir dans l'Orne : mardi 17 mars

Découvrez Jeff Panacloc sur la scène du Parc Anova d'Alençon ce jeudi à partir de 20h30. Il joue son nouveau spectacle intitulé "Perd le contrôle". On y retrouve son singe, Jean-Marc, plus déjanté que jamais. Comptez jusqu'à 36€ la place.



Assistez au concert de Julien Doré au Carré du Perche à Mortagne-au-Perche. C'est ce vendredi à 20h30. L'entrée varie entre 5 et 20€. Retrouvez toute la programmation et les infos pratiques sur www.lecarreduperche.com



Ce vendredi, célébrez la Saint-Patrick au Lounge Café du Casino de Bagnoles-de-l'Orne. Au programme : un concert du groupe An Las. Laissez-vous emporter au son de leur musique celtique et de leur énergie pour retrouver l'ambiance des Pubs Irlandais. C'est à partir de 22h. L'entrée est gratuite.