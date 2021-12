Sortir dans l'Orne : vendredi 20 mars

Assistez au concert de Julien Doré au Carré du Perche à Mortagne-au-Perche. C'est ce vendredi soir à 20h30. L'entrée varie entre 5 et 20€. Retrouvez toute la programmation et les infos pratiques sur www.lecarreduperche.com



Tout ce week-end, c'est la 2e fête de la Normandie à Argentan. L'animation est gratuite. Rendez-vous de 10h à 19h au hall des expositions et au champ de foire samedi et dimanche.



Ce dimanche, participez au concours national de tripes et d'andouilles à la Ferté Macé. Il s'agit d'un concours ouvert à tous les charcutiers, bouchers, restaurateurs, salariés et apprentis. Rendez-vous dimanche au CFTA, situé au 25 rue Pierre-Neveu.