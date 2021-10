Sortir dans l'Orne : mercredi 4 mars

Dans le cadre des Mots de la Gourmandise, une randonnée semi-nocturne est organisée ce samedi à Argentan. Rendez-vous à 18h30 sur le Champ de Foire pour un circuit unique de 7,5 km soit environ 2h de marche. C'est 1€50 pour y participer. Plus d'infos auprès de l'Espace Xavier Rousseau.



L'humoriste Elisabeth Buffet sera ce samedi à 20h30 au Carré du Perche à Mortagne pour présenter son nouveau spectacle. L'occasion pour elle d'en dévoiler un peu plus sur son personnage qui vieillit mais ne grandit pas. L'entrée est à 28€.



Le Festival International du Cirque de l'Orne se tiendra à Montilly-sur-Noireau le samedi 14 et le dimanche 15 mars prochain. Des artistes internationaux primés dans les plus grands festivals des arts du cirque et de la piste seront présents. Dés maintenant, sur Tendance Ouest, remportez vos 2 places pour y assister en composant le 02 33 05 32 30.