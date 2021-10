Cours de cuisine le mercredi : Aux saveurs d'automne

Mercredi 12 novembre, c'est la reprise des cours de cuisine organisée par l'association Perche Gastronomie. Au programme : confection d'un plat (filet de lièvre farci aux champignons et au foie gras) et d'un dessert (le Montélimar : framboise, nougat, sablé breton). Chaque personne repart avec le menu pour deux personnes et le livret de recettes.



Tarif : 45€

Renseignements et réservations auprès de Jean-François Leboucher au 06 07 41 96 89.



Ecoutez, Jean-François Leboucher, Président de l'association Perche Gastronomie.

