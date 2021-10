Tous en cuisine à Caen

Un festival d’animations pour tous, sur 3 jours, avant les fêtes de Noël avec des cours de cuisine pour petits et grands, des cours d’œnologie, des réalisations de recettes par des grands chefs, des concours culinaires accessibles aux amateurs et des dégustations de produits du terroir, traditionnels ou innovants.



Un salon convivial et animé, mettant en valeur des produits de qualité, innovants et créatifs (foie gras, viandes, produits mers et rivières, fruits et légumes, fromages et produits laitiers, chocolats et douceurs sucrées, vins et spiritueux…) proposés par les exposants et artisans suivants : les producteurs et artisans du terroir normand, les producteurs et artisans des terroirs de France et d’ailleurs, les vignerons, les entreprises agroalimentaires avec leurs produits de tradition, l’épicerie fine, les arts de la table.



Horaires : vendredi de 14h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 19h.

Tarif : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)



Ecoutez, Frédérique Gervais, Directrice Générale Déléguée de Caen Event.

