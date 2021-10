Sortir dans le Calvados : mardi 4 novembre

Demain, la ville de Caen vous propose, dans le cadre de ses animations et conseils horticoles, un atelier de découverte sur les sols et la terre pour connaître les différents sols et pour savoir comment les travailler. Rendez-vous demain de 14h à 16h à la maison à énergie positive à la Colline aux Oiseaux. C'est gratuit.



Vendredi et samedi, la place Saint-Sauveur accueillera les journées gourmandes, un rendez-vous gastronomique inédit à Caen. Au menu : deux jours de découverte et de dégustation de produits normands préparés par des chefs caennais. Le programme complet est à retrouver sur www.caen.fr



Samedi, venez faire un tour au salon Studyrama au Centre de Congrès de Caen. Il sera question des grandes écoles dans le domaine du commerce, du management et des ingénieurs. Rendez-vous de 9h30 à 17h30. Invitation gratuite sur studyrama.com