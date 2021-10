Rouen : décès de Daniel Duchoze, les toiles en berne

Daniel Duchoze, célèbre galeriste de Rouen et acteur engagé de l'art actuel, est mort : une perte tragique pour les Rouennais et pour les nombreux artistes en qui il a cru et dont il a promu le travail. Celui qui aimait se faire appeler "passeur d'art" a ainsi soutenu et révélé près de 200 jeunes artistes, issus pour la plupart des écoles d'art, depuis l'ouverture de sa galerie rouennaise en 1986.

Histoire d'un oeil

Amateur éclairé et passionné, orateur passionnant, Daniel Duchoze était lui-même peintre puis choisit de renoncer à son art pour mieux servir l'Art et se consacrer aux artistes. C'est grâce à cette formation initiale aux côté de Monsieur Corlin, professeur honoraire aux musée des Beaux-arts et élève de Gustave Moreau, qu'il aiguise son regard et développe ses goûts et son discernement artistique.

Capable de dépister des talents prometteurs, Daniel Duchoze a su se distinguer par la pertinence de ses choix, ainsi que par ses audaces, sélectionnant des artistes parfois à contre-courant, dans un savant mélange de tradition et de modernité. Malgré la grande diversité des méthodes et thématiques exploitées, les artistes de la galerie ont en effet en commun des techniques recherchées, des démarches originales et abouties et une créativité surprenante. La richesse de la galerie Duchoze repose sur cette apparente contradiction : "de la disparité résulte la cohérence". Dans sa soif de nouveauté, Duchoze n'a jamais hésité à se laisser surprendre et à surprendre le public sans céder aux tendances de son temps, aux valeurs sûres du marché de l'art, optant pour un art pérenne, atemporel.

Les artistes de la galerie forment aujourd'hui un réseau uni. La galerie depuis son ouverture constitue un lieu d'échange et de rencontre favorisant l'émulation artistique. Grâce à son dynamisme et son désir de partage, il a su effectivement impulser un élan créatif aux artistes. Exposer à la galerie Duchoze est depuis plusieurs décénnies un label de qualité, reconnu bien au-delà de nos frontières normandes.

L'humain avant tout

Collectionneur éclairé, Daniel Duchoze était également un personnage profondément humain, ouvert d'esprit, naturellement pédagogue sachant trouver les mots simples pour s'adresser aussi bien aux néophytes qu'aux érudits. Contre l'hermétisme artistique, il était toujours disponible pour expliquer les démarches de ses artistes aux visiteurs de la galerie, partageant sa grande culture sans snobisme ni pédantisme, en témoigne les paroles de Thierry Dalat, peintre de la galerie "J'ai rencontré quelques personnes vraiment intelligentes, peu, d'autres très cultivées. Daniel, lui, en plus de ces deux qualités avait la chaleur. Il connaissait le sens du mot fraternité. C'était un homme généreux, pour qui la vie n'avait de sens que dans le partage. Comme beaucoup je suis aujourd'hui orphelin de ce partage".

L'avenir de la galerie

En attendant de connaître le destin de la galerie qui sera décidé lorsque les associés de Daniel Duchoze se réuniront en assemblée générale, son assistant Cédric Guillemette assure actuellement l'intérim. L'exposition chorale prévue jusqu'au 18 novembre aura donc bien lieu et le vernissage également (ce vendredi soir à 18h30). Si le destin de la galerie est pour l'instant en suspens, Daniel Duchoze aura néanmoins laissé une trace conséquente dans l'histoire de l'art actuel et les artistes de la galerie contribueront à prolonger son action : pour l'amour de l'art.

"Ars longa, vita brevis", la vie est brève mais l'art perdure.

Elodie Laval