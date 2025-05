Art. Que sont ces animaux géants installés à Caen et Ouistreham ? 

Jusqu'au 03 novembre, les villes de Caen et Ouistreham exposent en extérieur les sculptures en forme d'animaux gigantesques de Michel Bassompierre.

Ours, ours polaires et gorilles, Michel Bassompierre ne choisit pas ces espèces au hasard : "Ce sont des animaux très ronds qui se prêtent parfaitement à mon type de sculpture". La "patte" de cet artiste animalier mondialement connu (ses œuvres sont aussi exposées dans le même temps à New-York) passe par la recherche de formes pures et de courbes délicates.

Du dessin au bronze

"En sculpture, tout commence par le dessin" explique Michel Bassompierre. Puis vient, une première pièce en argile de 15 à 20cm, qu'il agrandit en 50cm "Une bonne sculpture n'a pas d'échelle, on peut passer d'une œuvre de 10cm à 20 mètres si la composition est juste".

Une fois satisfait, l'artiste retravaille la base avec du plâtre, qui sera envoyé ensuite en Fonderie, pour devenir un bronze, d'une taille monumentale. Pour résister au temps normands, les sculptures installées à Ouistreham sont en résine, car le bronze ne supporte pas l'air salin.

"Nos frères animaux"

Les animaux font partis du monde de Michel Bassompierre, qui les appellent des "frères animaux". Ils les sculptent premièrement car ils les trouvent beaux, mais "Si ça peut éveiller la conscience des gens sur la beauté de la nature, et bien pourquoi pas ! Ça peut être un service à rendre à ce monde qui nous entoure" explique-t-il humblement.

Ses œuvres ne sont pas personnifiées, leur nom évoquent les actions des animaux. "Le nom de l'ours blanc qui court est "Le Phoque" car il est en train de chasser". Pas de problème d'étiquetage donc, mais un titre qui appelle à un peu de réflexion.