Caen. La Norvège à l'honneur des 28e Boréales

Le festival Les Boréales, porté par la structure Normandie Livre & Lecture, met à l'honneur les cultures des pays nordiques et baltiques depuis près de 30 ans, à Caen (Calvados) et ses environs. Du 14 au 24 novembre 2019, plus de 150 événements seront organisés, dont près de 90 gratuits. Cette année, la Norvège est l'invitée d'honneur. "Ce pays a beaucoup de liens avec la Normandie, notre région étant jumelée avec le comté de Hordaland. Le norvégien est également enseigné à l'Université de Caen depuis 60 ans", explique Jérôme Rémy, directeur artistique du festival.

Un focus sur le métal

La Norvège est considérée comme "le royaume du métal", ce qui donnera lieu à un focus sur ce genre musical, avec des concerts et des projections. Toujours sur le plan musical, le festival accueille la grande chanteuse Barbara Hendricks, citoyenne suédoise, aux plus de 14 millions de disques vendus dans le monde. De nombreux écrivains norvégiens sont également mis à l'honneur comme Gyrdir Eliasson, Dagur Hjartarson, Maja Lunde ou encore Audur Ava Olafsdottir. Théâtre et danse sont aussi au menu, notamment via la compagnie norvégienne Carte blanche, qui proposera un spectacle en deux volets : Echo Flux et Soufflette.

Pratique. Du 14 au 24 novembre 2019 à Caen, Hérouville-Saint-Clair, Dives sur Mer… Pour en savoir plus sur la programmation et sur la réservation des billets, rendez-vous sur le site des Boréales.